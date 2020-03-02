Buzla kaplanan Kars Barajı - KARS - Son Dakika
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Buzla kaplanan Kars Barajı - KARS

6 saat önce

Buzla kaplanan Kars Barajı drone görüntü Buzla kaplana Kars Barajı drone görüntüsüyle büyüledi "Göl Su Projesi" kapsamında yapılan Kars Barajı soğuk hava nedeniyle donması güzel görüntüler oluşturdu KARS - Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Kars Baraj Gölü'nün...

Buzla kaplanan Kars Barajı drone görüntü Buzla kaplana Kars Barajı drone görüntüsüyle büyüledi

"Göl Su Projesi" kapsamında yapılan Kars Barajı soğuk hava nedeniyle donması güzel görüntüler oluşturdu

KARS - Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Kars Baraj Gölü'nün havadan görüntüsü büyüledi.

Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, dere, çay ve barajlar dondu.

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle hayata geçirilen "Göl Su Projesi" kapsamında yapılan Kars Barajı, buzla kaplandı.

Bu yıl gece hava sıcaklığının sıfırın altında 31 dereceye kadar düştüğü Kars'ta yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölde güzel görüntüler oluştu. Kar yağışıyla birlikte oluşan tipide buzla kaplanan barajda oluşan kar birikintileri dalgaları andırdı.

Havadan drone ile görüntülenen Kars Barajı buzla kaplanmış göz kamaştırdı.

Gölün yüzeyinin buz tuttuğunu öğrenen çok sayıda fotoğraf tutkunu da bölgeye gelerek fotoğraflarıyla bu anı ölümsüzleştirdi.

Buzla kaplanan Kars Barajı - KARS

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:11 Kaynak: AA
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