Buzla kaplanan Susuz Şelalesi fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buzla kaplanan Susuz Şelalesi fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Buzla kaplanan Susuz Şelalesi fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tutan Kars'ın Susuz ilçesindeki şelale kış aylarında fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tutan Kars'ın Susuz ilçesindeki şelale kış aylarında fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor.

Kars- Ardahan kara yolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesi'nin büyük bölümü, bölgede geceleri başta olmak üzere bir süredir etkili olan ve sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle buz tuttu.

Donan şelalenin güzel görüntüler oluşturmasını fırsat bilen fotoğraf tutkunları, şelaleye gelerek bu anları fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen şelaleye gelmelerine değdiğini söyledi.

Donan şelalenin çok güzel göründüğünü belirten Beşli, "Buraya uzun pozlama tekniğiyle fotoğraf çekmeye geldim. Susuz Şelalesi'nin yaz hali de güzel ama benim kış görüntüsü ve çektiğim fotoğraf daha çok hoşuma gidiyor." dedi.

Beşli, Susuz Şelalesi'nin kış aylarında da ayrı bir güzellik taşıdığını vurgulayarak, "Şelalenin donması, etrafının buzlarla kaplanması ona ayrı bir güzellik katıyor. Hava soğuk ama buraya gelmeye değiyor, fotoğraf çekmesem bile doğayla iç içeyim, şelalenin sesi insana huzur veriyor. Burası çok güzel, herkesi şelaleye bekliyoruz." diye konuştu.

Buzla kaplanan Susuz Şelalesi fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Susuz, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:27 Kaynak: AA
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