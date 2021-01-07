Son dakika haber: Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde bisikletle gezinti keyfi - Son Dakika

Ardahan'da yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'ne gelen ziyaretçiler, atlı kızağın yanında bisikletle gezinti de yaparak keyifli zaman geçiriyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Ardahan- Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü, büyük bölümü donduktan sonra yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

Çıldır Kaymakamlığının projesiyle kışın özellikle atlı kızak turlarıyla turistleri cezbeden bölgede, buz üzerinde farklı etkinliklerin de yapılması için geçen yıl hayata geçirilen bisikletle gezi etkinliği bu sene de yapılıyor.

Kaymakamlık desteğinde temin ettikleri bisikletlere özel lastikler takan bölgedeki işletmeciler, kiralama usulüyle, yöreye gelen turistlere buz üzerinde pedal çevirme imkanı sunuyor.

Ziyaretçiler, bisikletlerin arkasına kızak da bağlayarak arkadaşlarıyla masalsı kış güzelliğinde gezinti yapabiliyor.

Buz üzerinde adrenalin dolu anlar yaşıyorlar

Masalsı kış güzelliğinin yaşandığı buzla kaplı gölde pedal çeviren ziyaretçiler, adrenalin dolu anlar yaşayarak keyifli zaman geçiriyor.

Çıldır Kaymakamı Alper Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nün turizmini uluslararası düzeye taşımayı amaçladıklarını söyledi.

"Kış Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı"nı kış turizmiyle ön plana çıkan dünyadaki birçok faaliyetleri örnek alarak hazırladıklarını ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Turizm planı çerçevesinde öngörülen çalışmaları Ardahan Valiliği himayelerinde Çıldır Belediyesi, Ardahan İl Özel İdaresi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ortaklığıyla aşamalı olarak hayata geçiriyoruz. Buzda bisiklet yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bisikleti süren kişiler, hayatlarında daha önce hiç yaşamadıkları bir heyecanı tattıklarını söylüyorlar."

Ziyaretçiler bu keyifli anları sosyal medyada paylaşıyor

Taş, bisikleti sürerken buza yansıyan görüntülerin çok güzel ve muhteşem bir manzara oluşturduğunu belirterek misafirlerin de bu görüntüleri fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştığını dile getirdi.

Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer ise hayatında ilk kez buz üstünde bisiklet sürdüğünü ve gezintinin çok keyifli geçtiğini anlattı.

Ziyaretçilerden Kurtuluş Kılıç da cam gibi buz üstünde bisiklet sürerken farklı duygular yaşadığını ifade ederek, Çıldır Kaymakamlığına yöre turizmine kazandırdıkları projeler için teşekkür etti.