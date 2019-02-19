Buzla Kaplı Çıldır Gölü Turistleri Cezbediyor

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Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ardahan'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti

Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi

Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı