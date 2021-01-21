Buzla kaplı kümesini temizleyen muhtar çektiği video ile gülümsetti - Son Dakika

Buzla kaplı kümesini temizleyen muhtar çektiği video ile gülümsetti
21.01.2021 12:42
Buzla kaplı kümesini temizleyen muhtar çektiği video ile gülümsetti Buzla kaplı kümesi temizleyen muhtar izleyenleri güldürdü Nevşehir'in Acıgöl ilçesi Yukarı Mahalle Muhtarı Hasan Yıldırım'ın buz sarkıtlarıyla kaplı kümesini temizlemesi izleyenleri gülümsetti.
Buzla kaplı kümesini temizleyen muhtar çektiği video ile gülümsetti
Buzla kaplı kümesi temizleyen muhtar izleyenleri güldürdü
NEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesi Yukarı Mahalle Muhtarı Hasan Yıldırım'ın buz sarkıtlarıyla kaplı kümesini temizlemesi izleyenleri gülümsetti.
Çetin kış şartlarının yaşandığı, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kümesinin buz sarkıtlarıyla dolduğunu gören Yukarı Mahalle Muhtarı Hasan Yıldırım'ın buz sarkıtlarını ilginç yöntemi ve konuşmalarıyla temizlemesi gülümsetti. Yukarı Mahalle Muhtarı Hasan Yıldırım çektiği videoda, "Allah bu soğuklukta görev yapan güvenlik güçlerimize güç versin. Uzun yol şoförlerine yardımcı olsun. Fatih'in fedaisi Kara Murat gibiyim" demesi izleyenleri güldürdü.
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