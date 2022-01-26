Buzla kaplı yollarda vatandaşlar zorluk çekti (3) - Son Dakika

İstanbul'da yoğun kar yağışının ardından ara sokaklar, kaldırımlar ve üst geçitlerdeki buzlanma nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarındaki pek çok ilçede kaldırım ve bazı üst geçitler buz tuttu. Vatandaşların yürümekte zorlandığı yerlerdeki buzlar, kimi yerlerde esnaf tarafından kırılarak temizlenmeye çalışıldı. Pek çok ilçede ara sokaklar, yokuşlar ve ana arterlere bağlanan yollarda da yoğun buzlanma görüldü.

Uzun süredir temizlenmeyen kar nedeniyle yolda kalan araçlarını kurtarmaya çalışan sürücüler, kürekle yolları temizledi. Vatandaşlar buz tutan kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Üst geçitlere çıkmaya çalışan vatandaşlar, korkuluklardan destek alırken bazı vatandaşların kayarak düştükleri görüldü.

Esnaf da dükkanının önündeki karları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Kağıthane'de büfe işleten Zafer Döngel, AA muhabirine, büfesinin önündeki buzları kürekle temizlediğini söyledi.

Döngel, "Yolu açtık, buzları temizliyoruz. Belediye bir bölümünü açmıştı, gerisini temizlemek bize kaldı." diye konuştu.