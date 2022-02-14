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Buzlanan boruda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı - Son Dakika

Buzlanan boruda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı

14.02.2022 15:41

Buzlanan boruda mahsur kalan kediyi böyle kurtardıERZURUM Erzurum'da buz tutan bahçe borusunun içerisinde mahsur kalan kediyi Cevat Çınar isimli vatandaş çekiç ve murçla buzu kırarak yavru kediyi kurtardı.

Buzlanan boruda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı

ERZURUM Erzurum'da buz tutan bahçe borusunun içerisinde mahsur kalan kediyi Cevat Çınar isimli vatandaş çekiç ve murçla buzu kırarak yavru kediyi kurtardı. Borudan buz tutmuş halde çıkan kediyi görenler duygu dolu anlar yaşadı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan Cevat Çınar isimli vatandaş torununun bahçe borusundan kedi sesi geldiğini duyması ve haber vermesi üzerine harekete geçti. Boru içerisinde sıkışan kedinin çıkacağı alanın buzla kaplandığını gören Çınar eline aldığı çekiç ve murçla dakikalarca kediyi kurtarmak için mücadele etti. Buzu kırmayı başaran Çınar yavru kediyi donmak üzereyken kurtarmayı başardı.

Kedinin buz tutmuş hallerinin de olduğu görüntü sosyal medyada izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Çınar'a teşekkür eden kullanıcılar paylaşılan videoya günün en iç ısıtan anları yorumlarında bulundu.

Buzlanan boruda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı
Buzlanan boruda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı
Buzlanan boruda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı

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Erzurum, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buzlanan boruda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buzlanan boruda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı - Son Dakika
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