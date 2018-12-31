Buzlanan Kaldırımlara Halı Serildi
15 dakika önce
KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, yağan karın ardından oluşan buzlanma nedeniyle halkın kaldırımlarda kaymaması için kentin işlek noktalarına halı serdi.
KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, yağan karın ardından oluşan buzlanma nedeniyle halkın kaldırımlarda kaymaması için kentin işlek noktalarına halı serdi. Kayseri
'de etkili olan karın ardından hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altında 10 derecelere kadar düşerken, cadde ve sokaklarda da buzlanma oldu. Belediyeler bir yandan buz kırma ve temizleme çalışması yaparken Kayseri Büyükşehir Belediyesi de yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki kaldırımlara halı serdi. Buzlanma ile birlikte yürümenin zorlaştığı kaldırımlarda Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışması, kent sakinlerini rahatlattı. Halılar yürümeyi kolaylaştırırken, aynı zamanda yaralanma tehlikesinin de önüne geçti.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:16 Kaynak: DHA
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