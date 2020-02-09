Buzlanan su birikintisine düşen araç çıkarılamadı - Son Dakika
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Buzlanan su birikintisine düşen araç çıkarılamadı

7 saat önce

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde yol kenarında buz tutan su birikin düşen otomobil, çıkartılamadı.

Buzlanan su birikintisine düşen araç çıkarılamadı, System.String[]

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde yol kenarında buz tutan su birikin düşen otomobil, çıkartılamadı. Araç, buzun çözülmesinin ardından çıkarılacağı belirtildi.

Tufanbeyli ilçesinde sabaha karşı eksi 18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle, sular da dondu. Yolların buz tuttuğu ilçede, donan kar suyu birikintisine düşen otomobil çıkartılamadı. Aracını terk eden sürücü, başka bir araçla bölgeden ayrıldı. Otomobilin buzun etkisini kaybetmesinin ardından çıkartılacağı öğrenildi. İlçede soğuk havanın 3 gün boyunca etkisini sürdüreceği kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:26 Kaynak: DHA
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