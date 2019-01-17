Son Dakika Haberleri: Buzlanan Yolda 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Buzlanan Yolda 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

15 dakika önce

Adana karayolunda buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Buzlanan Yolda 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı, System.String[]
AKSARAY- Adana karayolunda buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında  Aksaray-Adana karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Rasim Büyükoğlu'nun (37) kullandığı 34 KY 6440 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi.  Yolu kapatan TIR'a, arkadan gelen 4 otomobil çarptı. Kazada TIR'ın sürücüsü Rasim Büyükoğlu ile beraberindeki Seyit Ali Bostan (37) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruğu oluştu. 

- Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:15 Kaynak: DHA

Aksaray, Adana, Güncel
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