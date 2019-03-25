Buzlanan Yolda 8 Tır, 1 Otomobil Kaza Yaptı
36 dakika önce
Erzurum-Erzincan karayolunda kar yağışının ardından gece saatlerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle 8 tır ve 1 otomobil yoldan çıktı.
Erzurum- Erzincan
karayolunda kar yağışının ardından gece saatlerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle 8 tır ve 1 otomobil yoldan çıktı. Kazalarda 2 kişi yaralandı. Doğu Anadolu Bölgesi
'nde dün etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini dona bıraktı. Erzurum'un Aşkale
ilçesi Tepebaşı
Geçidi mevkiinde yolda oluşan buzlanma dolayısıyla zincirleme trafik kazaları meydana geldi. 8 tır ve 1 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazalar nedeniyle Erzurum - Erzincan karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:24 Kaynak: İHA
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