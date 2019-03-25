Son Dakika Haberleri: Buzlanan Yolda 8 Tır, 1 Otomobil Kaza Yaptı

Buzlanan Yolda 8 Tır, 1 Otomobil Kaza Yaptı

36 dakika önce

Erzurum-Erzincan karayolunda kar yağışının ardından gece saatlerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle 8 tır ve 1 otomobil yoldan çıktı.

Buzlanan Yolda 8 Tır, 1 Otomobil Kaza Yaptı, System.String[]
Erzurum- Erzincan karayolunda kar yağışının ardından gece saatlerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle 8 tır ve 1 otomobil yoldan çıktı. Kazalarda 2 kişi yaralandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini dona bıraktı. Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı Geçidi mevkiinde yolda oluşan buzlanma dolayısıyla zincirleme trafik kazaları meydana geldi. 8 tır ve 1 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalar nedeniyle Erzurum - Erzincan karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:24 Kaynak: İHA

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