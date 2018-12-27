Son Dakika Haberleri: Buzlanan Yolda Araçlar Şarampole Uçtu

Buzlanan Yolda Araçlar Şarampole Uçtu

38 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz yönde etkilerken şehirlerarası yolları ulaşıma kapattı.

Buzlanan Yolda Araçlar Şarampole Uçtu, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz yönde etkilerken şehirlerarası yolları ulaşıma kapattı. Erzurum'da araçları şarampole uçan kazazedelere protokol yardım ederken gazetecileri taşıyan otomobil kara saplandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz yönde etkilerken şehirlerarası yolları ulaşıma kapattı. Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi dolayısıyla binin üzerinde köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ilgili ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum- Muş yolunda ise buzlanma nedeniyle çok sayıda araç şarampole uçtu. Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in ilçe dönüşü seyrettikleri araç konvoyunun önünde bir araç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Vali Memiş ve Başkan Sekmen, araçlarından inip kazazedelere yardım ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gazetecileri taşıyan otomobil kara saplandı

Vali Okay Memiş'i takip eden gazetecileri taşıyan otomobil buzlu yolda kayarak yoldan çıktı ve kara saplandı. Gazeteciler kazayı yara almadan atlatırken araç iş makinesi yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde aralıklı kar yağışı görülecek. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin edilen bölgede buzlanma ve don, yer yer sis ve pus beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydedildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:13 Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel
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