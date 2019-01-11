Buzlanan Yolda Böyle Düştü... Yaşlı Adam Beyin Kanaması Geçirdi
31 dakika önce
Buzlanan yolda böyle düştü.
Buzlanan yolda böyle düştü... Yaşlı adam beyin kanaması geçirdi
ISPARTA - Isparta
'da 64 yaşındaki yaşlı adam kar yağışının ardından buzlanan yolda ayağının kayması sonucu sırt üstü yere düştü. Kafasını sert bir şekilde yere vuran yaşlı adamın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde 64 yaşındaki Ali Metin
Çavuşoğlu Gülevler Mahallesi Muhtarı Naci Ökten'i ziyaret etti. Muhtarlıkta bir süre sohbet eden yaşlı adam daha sonra evine gitmek için dışarıya çıktı. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından yolda oluşan buzlanmayı dikkat etmeyen yaşlı adam sokağa adım atar atmaz ayağının kayması sonucu sırt üstü yere düştü. Başını yere sert bir şekilde vuran Çavuşoğlu, kısa süreli baygınlık geçirdi. Olayı gören Mahalle Muhtarı Ökten ve yanındakiler vakit kaybetmeden yaşlı adama müdahale etti. Düştüğünde dilinin boğazına kaçtığı belirtilen Çavuşoğlu'nun dili hemen çıkartıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Metin Çavuşoğlu yoğun bakıma alındı. 64 yaşındaki adamın beyin kanaması geçirdiği bildirildi. Yaşlı adamın düşme anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:43 Kaynak: İHA
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