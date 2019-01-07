Son Dakika Haberleri: Buzlanan Yolda Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Buzlanan Yolda Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

45 dakika önce

Denizli'nin Çameli ilçesinde buzlanan yolda yürürken kayarak düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Buzlanan Yolda Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti, System.String[]
Denizli'nin Çameli ilçesinde buzlanan yolda yürürken kayarak düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi'nde meydana geldi. Vücudunun bir kısmının felçli olduğu öğrenilen Ali Alpan (62), evden ekmek almak için dışarı çıktı. Kardan dolayı buz tutan yolda dengesini kaybederek düşen Alpan ağır yaralandı. Alpan, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Alpan'ın leğen kemiği ile vücudunun farklı noktalarında çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:17 Kaynak: İHA

Denizli, Çameli, 3. Sayfa
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