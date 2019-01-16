Buzlanan Yolda Feci Kaza: 2'si Çocuk 4 Ölü
49 dakika önce
Adana karayolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Adana
karayolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya-Adana karayolunun 75. kilometresi Karapınar
ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Adana istikametine seyir halinde olan 38 YV 979 plakalı otomobil buzlanma ve don sebebiyle aynı istikamette seyir halinde olan 33 DES 53 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:46 Kaynak: İHA
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