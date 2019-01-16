Son Dakika Haberleri: Buzlanan Yolda Feci Kaza: 2'si Çocuk 4 Ölü

Buzlanan Yolda Feci Kaza: 2'si Çocuk 4 Ölü

49 dakika önce

Adana karayolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Buzlanan Yolda Feci Kaza: 2'si Çocuk 4 Ölü, System.String[]
Adana karayolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya-Adana karayolunun 75. kilometresi Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Adana istikametine seyir halinde olan 38 YV 979 plakalı otomobil buzlanma ve don sebebiyle aynı istikamette seyir halinde olan 33 DES 53 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:46 Kaynak: İHA

Konya, Adana, 3. Sayfa
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