Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı - Son Dakika
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Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı

24.03.2022 12:16
Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı

Kars'ta buzlanan yolda kalan iki tır, sürücülerin yaklaşık 45 dakikalık uğraşları sonucu kurtarılarak yollarına devam etti.

Kars'ta buzlanan yolda kalan iki tır, sürücülerin yaklaşık 45 dakikalık uğraşları sonucu kurtarılarak yollarına devam etti.

Kars- Susuz karayolunun Mezra köyü mevkiinde buzlanan yol sürücülere zor anlar yaşattı. Gürcistan'dan gelerek İran'a gitmekte olan iki tır Mezra köyü mevkiinde yolun buzlu ve kaygan olmasından dolayı rampayı çıkamayarak yolda kaldı. Trafik akışının aksadığı bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen trafik ekipleri kısa süreliğine yolu kapatarak, tırların kaldıkları yerden çıkmasına yardımcı oldu. Yaklaşık 45 dakika yolda kalan ve sürücülerinin uzun uğraşları ile hareket ettirdiği tırlar yollarına devam etti. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri de kısa süreliğine kapattıkları karayolunu yeniden ulaşıma açtılar. - KARS

Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı
Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı
Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı
Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı
Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı

YORUMLAR
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Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı

Gürcistan, Susuz, İran, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı - Son Dakika
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