Son Dakika Haberleri: Buzlanan Yolda Kamyon Park Halindeki Tıra Çarptı

Buzlanan Yolda Kamyon Park Halindeki Tıra Çarptı

23 dakika önce

Buzlanan yolda kamyon park halindeki tıra çarptıİSTANBUL - Esenler Tekstilkent'te buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, park halindeki tıra çarptı.

Buzlanan yolda kamyon park halindeki tıra çarptı

İSTANBUL - Esenler Tekstilkent'te buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, park halindeki tıra çarptı. Kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu.
Kaza, Esenler ilçesi Tekstilkent Batı girişi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buzlanan yolda duramayan 34 HVY 54 plakalı kamyon sürücüsü Osman Korkmaz, yol kenarında park halinde olan 34 HJ 6235 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Korkmaz, bacağından hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı. Kazanın gerçekleştiği yerde yolun bir kısmının buzlanmadan dolayı kaygan olduğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:59 Kaynak: İHA

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