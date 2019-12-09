Son Dakika Haberleri: Buzlanan yolda kayan araç şarampole yuvarlandı
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Buzlanan yolda kayan araç şarampole yuvarlandı

7 saat önce

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde buzlanma ve sisten dolayı kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.

Buzlanan yolda kayan araç şarampole yuvarlandı, System.String[]

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde buzlanma ve sisten dolayı kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.


Kaza Düğüncüler Mahallesi yolunda meydana geldi. Düğüncüler'den ilçe merkezine gitmekte olan mahalle imamı Volkan K. idaresindeki 16 UA 987 plakalı araç, Zaferiye mevkiinde buzlanma ve sisten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.


Kazada araç şoförü Volkan K., eşi Filiz K. ve Ramazan Y. hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Büyükorhan Devlet Hastanesine getirdi. Muayenenin ardından kazada hafif yaralanan kişiler taburcu edildi.


Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Büyükorhan, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
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