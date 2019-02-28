Son Dakika Haberleri: Buzlanan Yolda Kayan Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Buzlanan Yolda Kayan Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da buzlanan yolda kayarak devrilen bebek bezi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Buzlanan Yolda Kayan Kamyon Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'da buzlanan yolda kayarak devrilen bebek bezi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Gümüşlüdere mevkisinde meydana geldi. G. Ç. (43), idaresindeki 27 ABD 229 plakalı bebek bezi yüklü kamyon, kar yağışının ardından buzlanan yolda kayarak devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı. Kazayı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ekipler kaza sonrası önce kamyonu kaldırdı ardından da yola savrulan çocuk bezlerinin toplayarak yolu tekrardan trafiğe açtı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:03 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Darende, Malatya, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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