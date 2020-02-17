Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada - Son Dakika

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

7 saat önce

Hakkari'de etkili olan kar yağışı sonrası buzlanan yolda kayan servis minibüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada, System.String[]

Hakkari'de etkili olan kar yağışı sonrası buzlanan yolda kayan servis minibüsü cep telefonuyla görüntülendi.


Yüzlerce köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de öğrenci taşımacılığı yapan sürücüler zor anlar yaşıyor. Merzan Mahallesi'ndeki okullara öğrenci götüren servis aracının buzlanan yolda kayması yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu anları cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler, okulların tatil edilmesi gerektiğini söyledi. Minibüslerin kayarak birbiriyle ve yardıma gelen iş makineleriyle çarpıştığını ifade eden sürücüler, tuzlama yapılmayan yolların buz patenine dönüştüğünü söyledi. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Her hayvanın kulağına veterinere SMS atan cep telefonu takacağız
Okul müdürünü vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Son dakika: Cizre'de kaymakamlık binasının 5'inci katından aşağı atlayan vatandaş hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:15:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]