Buzlanan yolda su kanalına devrildi 2 yaralı - Son Dakika
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Buzlanan yolda su kanalına devrildi 2 yaralı

6 saat önce

Buzlanan yolda su kanalına devrildi: 2 yaralıKarabük'ün Safranbolu ilçesinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritteki su tahliye kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Buzlanan yolda su kanalına devrildi: 2 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritteki su tahliye kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karabük- Bartın karayolu Beştepeler mevkisinde meydana geldi. Salim Çelik (56) yönetimindeki 78 SD 539 plakalı hafif ticari araç, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı şeritteki su tahliye kanalına devrildi. Kazada, Osman Alper ve Mehmet Demirtaş yaralandı. Yaralıların yardımına yoldan geçen araç sürücüleri koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, bir sürücünün aracıyla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Sürücü Çelik, aracın birden kontrolünden çıktığını, toparlayamayınca da karşı şeride geçerek devrildiğini söyledi.

Kaza sonrası Karayolları ekipleri, buzlu yolda tuzlama çalışması yaptı.

Buzlanan yolda su kanalına devrildi 2 yaralı

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:23 Kaynak: DHA
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