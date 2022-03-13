Buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı

13.03.2022 09:29
Buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı

Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar ve buz kaplı yollarda ilerleyemeyen araçlar yolda kalırken, bazı araçlar da duramayarak kaza yaptı. Bir aracın başka bir araca çaptığı anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartlarından etkilenen ilçelerin başında gelen Esenyurt'ta ise vatandaşlar, kar ve buz kaplı yollarda araçları ile kaldı. Çevredeki vatandaşların ittiği araçlar güçlükle ilerlerken, freni tutmayan araçlar ise yolları buz pistine çevirdi. Birçok kazanın gerçekleştiği Esenyurt'ta, yokuş aşağı ilerleyen bir aracın duramayarak başka bir araca çarptığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Esenyurt'ta kaza ucuz atlatıldı, o anlar kamerada Esenyurt'ta kaza ucuz atlatıldı, o anlar kamerada Esenyurt'ta vatandaşlar karda halay çekti Esenyurt'ta vatandaşlar karda halay çekti

İstanbul, Esenyurt, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


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