Son Dakika Haberleri: Buzlanan Yolda Sürücülerin İmtihanı Kamerada

Buzlanan Yolda Sürücülerin İmtihanı Kamerada

50 dakika önce

Buzlanan yolda sürücülerin imtihanı kameradaİSTANBUL - Avcılar'da günün ilk ışıklarında araçları ile işe gitmeye çalışan sürücüler buz tutan yolda zor anlar yaşadı.

Buzlanan yolda sürücülerin imtihanı kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da günün ilk ışıklarında araçları ile işe gitmeye çalışan sürücüler buz tutan yolda zor anlar yaşadı. Sürücülerin buzlu yoldaki imtihanı ve mücadelesi kameralara yansıdı.
Akşam saatlerinde yer yer etkili olan kar yağışı sabahın ilk ışıklarında yerini soğuk havaya bıraktı. Firüzköy'de buzlanan yolda araçları ile seyreden sürücüler buz tutan yol nedeniyle zor anlar yaşadı. Saniyelerce patinaj çeken araçlar, yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yayaların ise dikkatli bir şekilde aynı yolda karşıdan karşıya geçmeye çalıştıkları görüldü. Sürücülerin yaşadığı zor anlar ise saniye saniye kaydedildi.
Kamyonu ile buzlu yoldan geçmeye çalışan bir sürücü yolun tuzlanmadığı için buzlandığını ve yolla ilgilenilmesi gerektiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:59 Kaynak: İHA

Avcılar, Güncel
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