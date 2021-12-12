Buzlanan yolda takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Buzlanan yolda takla attı: 1 yaralı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla attı.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla attı. Araç sürücüsü kazada hafif şekilde yaralandı. Olay saat 10.30 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Üniversite Kavşağında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istikametinden gelen 25 ACD 060 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet K. buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası önce refüje çarptı ardından takla atarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Muhammet K. olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZURUM

Son Dakika

Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz resmen aşka geldi! Sabaha kadar eğlenip, sosyal medyadan paylaştılar

Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı

Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar

Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm

Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır

Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu

Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi