Son Dakika Haberleri: Buzlanan Yolda Tır Yoldan Çıktı, 1 Kişi Yaralandı

Buzlanan Yolda Tır Yoldan Çıktı, 1 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da buzlanma nedeniyle bir tırın yoldan çıkarak orta refüje düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Buzlanan Yolda Tır Yoldan Çıktı, 1 Kişi Yaralandı, System.String[]
Afyonkarahisar'da buzlanma nedeniyle bir tırın yoldan çıkarak orta refüje düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, dünkü yoğun kar yağışı ardından buzlanan Afyonkarahisar-Konya karayolu 35. kilometresinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, çift şeritli yolun ortasındaki refüje düştü. Kazada, tır sürücüsü A.K. hafif yaralanırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:01 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, 3. Sayfa
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