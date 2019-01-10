Son Dakika Haberleri: Buzlanan Yolda Zincirleme Kaza

Buzlanan Yolda Zincirleme Kaza

20 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buzlanan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Buzlanan Yolda Zincirleme Kaza, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buzlanan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre İbrahim Al'ın idaresindeki 06 BU 1452 plakalı araç, karayolundaki buzlama nedeniyle kayarak takla attı. Arkadan gelen Seyfullah Turan idaresindeki 63 EM 599 plakalı araç fren yaptı. Aynı istikamete giden 63 N 3763 plakalı araç, fren yapan araca arkadan çarptı. Zincirleme kazada ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla yaralı Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza sonrası ekiplerin buzlanan yolda tuzlama yaptığı görüldü. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

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