Son Dakika Haberleri: Buzlanan Yolda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Buzlanan Yolda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

33 dakika önce

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Buzlanan Yolda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı, System.String[]
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında, D - 100 Karayolu Güzelce mevkii Silivri istikametinde meydana geldi. Buzlu yolda duramayan ve kaymaya başlayan 3 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla yolu bir süre trafiğe kapattı. Silivri istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kar küreme araçlarının buzlu yolda çalışma yapmasının ardından trafik normale döndü. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:37 Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Kar, D-100 Karayolu, Güncel
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