Buzlanan Yollarda Araçlar İlerlemekte Güçlük Çekti, Vatandaşlar Karın Tadını Çıkardı
46 dakika önce
Buzlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar karın tadını çıkardıERZURUM - Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da vatandaşlar karın tadını çıkarırken buzlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Buzlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar karın tadını çıkardı
ERZURUM - Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum
'da vatandaşlar karın tadını çıkarırken buzlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Erzurum kent merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklı olarak sabah saatlerine kadar devam etti. Kar
kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı kentte vatandaşlar gece saatlerinde kartopu oynayarak kar keyfi yaşadı.
Buzlanmanın meydana geldiği rampalarda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kayan araçlar drift görüntüsü oluşturdu.
Öte yandan kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da binin üzerinde mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:35 Kaynak: İHA
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