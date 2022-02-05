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Son dakika haberleri! Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi

05.02.2022 01:35

Son dakika haber... Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi Kaza sebebiyle kapanan yolu açmak için ekipler seferber oldu Düzce'nin Boğaziçi beldesinde buzlanma sebebiyle 25 araç çarpıştı.

Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi

Kaza sebebiyle kapanan yolu açmak için ekipler seferber oldu

DÜZCE - Düzce'nin Boğaziçi beldesinde buzlanma sebebiyle 25 araç çarpıştı. Kaza sonrası Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ulaşımı açmak için seferber oldu.

Kaza, D655 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının düşmesi sonrasında oluşan buzlanma neticesinde kontrolden çıkan tır makaslama yaptı. Aynı istikametten gelen ve buzlanma sebebiyle duramayan 25 araç birbirine girdi. Kaza sonrasında Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ise ulaşımı açmak için seferber oldu.

Son dakika haberleri! Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri! Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri! Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri! Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri! Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri! Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi

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Tragger, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi - Son Dakika
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