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Buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Sivas- Malatya karayolu Ulaş ilçesi Yenikarahisan geçişinde meydana geldi. M.N.(40) yönetimindeki otomobil yoldaki buzlanmanın etkisi ile yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaralanan sürücü M.N. Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak Ulaş Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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