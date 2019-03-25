Son Dakika Haberleri: Buzlanma Kazaya Neden Oldu: 11 Yaralı

Buzlanma Kazaya Neden Oldu: 11 Yaralı

1 saat önce

Erzincan'da buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Buzlanma Kazaya Neden Oldu: 11 Yaralı, System.String[]
Erzincan'da buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde Erzincan- Erzurum karayolunun Sansa mevkiinde meydana geldi. 28 A 41110 plakalı tır ile 06 FT 2941 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolünü kaybederek makas atan 47 A 77410 plakalı tıra çarpmamak için durdu. Ardından aynı yönde seyir eden 16 ABN 457 plakalı yolcu otobüsü buzlanan yolda kayarak, önünde bulunan otomobile daha sonra ise 28 A 41110 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası ve otobüs ve otomobilde bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından bulundukları araçlardan çıkarılarak, ambulanslarla Erzincan' da ki hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındılar. Tırların yolu kapaması sebebiyle yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan Erzincan-Erzurum karayolu daha sonra trafiğe açıldı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:56 Kaynak: İHA

Erzurum, Erzincan, Güncel
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