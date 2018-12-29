Son Dakika Haberleri: Buzlanma Kazaya Neden Oldu

Buzlanma Kazaya Neden Oldu

1 saat önce

Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye düştüğü Adıyaman'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Buzlanma Kazaya Neden Oldu, System.String[]
Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye düştüğü Adıyaman'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Esentepe TOKİ istikametinden kent merkezine gelen Osman A. yönetimindeki 02 HS 623 plakalı hafif ticari araç buzlanma nedeniyle 3. Çevre Yolu Kavşağı yakınında direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kazada sürücü Osman A. ile birlikte Mehmet S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:48 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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