Buzlanma Kazaya Neden Oldu
31 dakika önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, buzlanmadan dolayı tır şarampole devrildi.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde, buzlanmadan dolayı tır şarampole devrildi.
Bingöl istikametinden Erzurum
'a giden Bayram Emeç yönetimindeki 23 LN 785 plakalı tır, Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyü mevkisinde buzlanmadan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Can kaybının olmadığı kazada tırda hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:19 Kaynak: AA
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