Buzlanma kazayı beraberinde getirdi, 9 araç birbirine girdi - Son Dakika
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Buzlanma kazayı beraberinde getirdi, 9 araç birbirine girdi

6 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi,Kaza, Erenler ilçesi Topça Kavşağı mevkinde meydana geldi.

Buzlanma kazayı beraberinde getirdi, 9 araç birbirine girdi, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi,


Kaza, Erenler ilçesi Topça Kavşağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Buzlanma ve hasar gören araçlar nedeniyle D-650 karayolu ulaşıma kapatıldı. Yolun ulaşıma açılması için araçların kaldırılması ve temizleme çalışmaları yapıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Erenler, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
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