Buzlanma nedeni ile kazalar da arttı - Son Dakika
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Buzlanma nedeni ile kazalar da arttı

12.03.2022 14:00
Buzlanma nedeni ile kazalar da arttı

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kayan 2 araç çarpıştı.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kayan 2 araç çarpıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Dün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Elazığ- Diyarbakır karayolunda buzlanmaya neden oldu. Buzlanma nedeni ile Elazığ Diyarbakır karayolu 22'nci kilometresinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 YB 9229 ve 27 AAR 495 plakalı araçlar çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Buzlanma nedeni ile kazalar da arttı
Buzlanma nedeni ile kazalar da arttı
Buzlanma nedeni ile kazalar da arttı
Buzlanma nedeni ile kazalar da arttı

YORUMLAR
500
Elazığ'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi Elazığ'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı

Diyarbakır, Tragger, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buzlanma nedeni ile kazalar da arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buzlanma nedeni ile kazalar da arttı - Son Dakika
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