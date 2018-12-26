Buzlanma Nedeniyle 3 Araç Birbirine Girdi: 1 Yaralı
1 saat önce
Buzlanma nedeniyle 3 araç birbirine girdi: 1 yaralıUŞAK - Uşak'ta yoğun kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirirken, kent genelinde sabah saatlerinde yaşanan yoğun buzlanma maddi hasarlı zincirleme trafik kazasına neden oldu.
Buzlanma nedeniyle 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
UŞAK - Uşak
'ta yoğun kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirirken, kent genelinde sabah saatlerinde yaşanan yoğun buzlanma maddi hasarlı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Sabah
saatlerinde Atatürk Bulvarı
yan yolundan kent merkezine doğru seyir etmekte olan 64 BN 709, 64 LH 173, 64 KY 072 plakalı araçlar birbirine girdi. Yoldaki buzlanmadan dolayı meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya gerekli müdahaleyi yaptı. Atatürk Bulvarı yan yolu bir süre trafiğe kapatıldı, bu sürede araçlar Şehit Piyade
Asteğmen Mehmet Bozkuş
üst geçidine yönlendirildi ve yolun tekrar trafiğe açılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:24 Kaynak: İHA
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