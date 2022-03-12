Kar yağışı aralıklarla devam ediyor - Son Dakika
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Kar yağışı aralıklarla devam ediyor

12.03.2022 09:14

İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kent genelinde kar yağışı gece boyunca da aralıklarla devam etti. Olumsuzluk yaşanmaması için yetkililerin araç sürücülerine yönelik "trafiğe çıkmama" uyarısına da genel olarak uyulduğu görüldü.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu saat 09.45 itibarıyla yüzde 13 olarak ölçüldü.

İstanbul'da genellikle yoğunluğun olduğu D-100 Kartal ve Kadıköy yönü, E-5, TEM, Samandıra bağlantı yolu, Başıbüyük Yolu, TEM Çamlıca ve Ankara yönünde trafiğin açık olduğu görüldü.

Ana arterlerde genel olarak sorun yaşanmazken, ara sokaklardaki buzlanmalara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Kar yağışına rağmen işlerine gitmek zorunda olanlar ise toplu taşıma araçlarını tercih etti. Üst geçitleri kullanan bazı vatandaşlar, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadı.

Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde yokuş aşağı inen bazı araçların, buzlanma nedeniyle kaydığı görüldü. Çekmeköy'de aralıklı kar yağışı devam ederken, ana arterlerde trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı. Şile Otoyolu'nda da etkili olan kar yağışına karşı İBB ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı aralıklarla devam ediyor
Kar yağışı aralıklarla devam ediyor
Kar yağışı aralıklarla devam ediyor
Kar yağışı aralıklarla devam ediyor
Kar yağışı aralıklarla devam ediyor
Kar yağışı aralıklarla devam ediyor

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İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı aralıklarla devam ediyor - Son Dakika


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