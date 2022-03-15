Buzlanma nedeniyle aracıyla mahsur kalan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yoğun kar yağışının ardından erimeyen kardan dolayı oluşan buzlanmada aracıyla mahsur kalan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yıldıztabya Mahallesi Temaşa Sokak'tan, evine gitmek isteyen 34 YP 468 plakalı cipin sürücüsü, erimeyen kar ve oluşan buzlanmadan dolayı yokuş yukarı çıkarken aracıyla mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracında mahsur kalan sürücüyü kurtardı.

Araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından, aracının yokuştan kaymaması için, yol kenarında bulunan inşaat bariyerlerine halatla bağladıktan sonra evine gitti.

İtfaiye ekipleri de sokağın girişlerine güvenlik şeridi çekerek, sokağa başka araçların girmemesi için kapattı.

Mahsur kalan aracın, gündüz vakti yapılacak çalışmayla kurtarılacağı öğrenildi.