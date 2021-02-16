Kamyonet buzlanan yolda devrildi; amca- yeğen kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
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Kamyonet buzlanan yolda devrildi; amca- yeğen kazayı yara almadan atlattı

16.02.2021 11:27
Kamyonet buzlanan yolda devrildi; amca- yeğen kazayı yara almadan atlattı

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde, Tahir Atçeken ve yeğeni Hasan Atçeten, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrilen kamyonetten yara almadan kurtuldu.

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde, Tahir Atçeken ve yeğeni Hasan Atçeten, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrilen kamyonetten yara almadan kurtuldu. Amca ile yeğenin kesim için götürdükleri büyükbaşlardan 1'i ise yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Emirgazi- Ereğli yolu Kutören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tahir Atçeken, 42 ACV 241 plakalı kamyonete yüklediği 4 büyükbaşı yeğeni Hasan Atçeten ile kesim için Ereğli'ye götürmek üzere yola çıktı. Atçeken'in kullandığı kamyonet, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Tahir Atçeken ve yeğeni Hasan Atçeken yara almazken, büyükbaş hayvanlardan 1'i yaralandı.


Kaynak: DHA
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Emirgazi, Ereğli, kar, Güncel, Son Dakika

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