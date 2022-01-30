Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 13 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte olay yerinden görüntüler;
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Buzlanma nedeniyle İstanbul'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 2'si ağır 10 yaralı var - Son Dakika