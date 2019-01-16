Son Dakika Haberleri: Buzlanma Nedeniyle Kontrolden Çıkan Otomobil Tıra Çarptı: 1'i Çocuk 4 Ölü

Buzlanma Nedeniyle Kontrolden Çıkan Otomobil Tıra Çarptı: 1'i Çocuk 4 Ölü

1 saat önce

Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil tıra çarptı: 1'i çocuk 4 ölü Konya Adana karayolunda buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil tıra arkadan çarptı, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybettiKONYA - Konya'da karayollarında buzlanma ve don olayları yaşanırken, meydana gelen...

Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil tıra çarptı: 1'i çocuk 4 ölü
Konya Adana karayolunda buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil tıra arkadan çarptı, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da karayollarında buzlanma ve don olayları yaşanırken, meydana gelen kazada otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya Adana karayolunun 75. kilometresi Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Adana istikametine seyir halinde olan Aydın'da uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Murtaza K. idaresindeki 38 YV 979 plakalı otomobil buzlanma ve don sebebiyle aynı istikamette seyir halinde olan O.T. yönetimindeki 33 DES 53 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Murtaza Kılçık ile araçta bulunan eşi Naile (36), oğlu Mert ile babası Mehmet Emin K. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücünün oğlu Emin Can K. ve Naile K.'nin kız kardeşi Elif D. yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılırken, Emin Can K. hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise olay yerindeki incelemenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:38 Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa
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