Son dakika haberi! Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR servis aracı ve ambulansa çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR servis aracı ve ambulansa çarptı

19.03.2022 06:25

Gelen son dakika haberine göre KARTAL'da 20 ton yüklü TIR, buzlanma nedeniyle kayarak park halindeki servis aracına çarptı.

KARTAL'da 20 ton yüklü TIR, buzlanma nedeniyle kayarak park halindeki servis aracına çarptı. Çarpma sonucu servis aracı ve TIR sürüklenerek, hasta almaya gelen ambulansa vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 04.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yüzyıl Caddesi'nde meydana geldi. Üzerinde 20 ton yük olduğu öğrenilen 77 ABA 350 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kaymaya başladı. Önce park halindeki 34 LLV 089 plakalı servis minibüsüne çarpan TIR, servis minibüsünü ile sürüklenerek hasta almaya gelen ambulansa çarptı. Üç aracın karıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tekrar kayma tehlikesi olan TIR'ın lastiklerinin altına takoz yerleştirdi. TIR bulunduğu yere sabitlendikten sonra ambulans ve servis minibüsü başka bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenli bir noktaya alındı.

Olayın görgü tanığı Ramazan Ercan, "Yukarıdan kayarak geldi. Park halindeki servise vurdu. Ondan sonra hasta almaya gelen ambulansa vurdu. Yaralı falan yok. Ambulans yan şekilde durdu" dedi.Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(FOTOĞTALI)


Son dakika haberi! Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR servis aracı ve ambulansa çarptı
Son dakika haberi! Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR servis aracı ve ambulansa çarptı
Son dakika haberi! Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR servis aracı ve ambulansa çarptı
Son dakika haberi! Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR servis aracı ve ambulansa çarptı
Son dakika haberi! Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR servis aracı ve ambulansa çarptı
YORUMLAR
500
Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR servis aracı ve ambulansa çarptı - Son Dakika


Son Dakika
01:11 Kar İstanbul'u esir aldı! Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
00:40 Benzine yeni zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı
00:22 Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı
00:11 Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı
00:07 ABD'den yeni teklif! S-400'ler Ukrayna'ya gönderildiği takdirde F-35 sevkiyatı başlayacak
00:01 Çaykur Rizespor-Trabzon maçı tüm dengeleri alt üst etti! Rekor kıl payı kaçtı
23:11 Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti
23:07 Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi! Emre Mor performansıyla hayran bıraktı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 06:38:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR servis aracı ve ambulansa çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement