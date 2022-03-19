BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN TIR SERVİS ARACI VE AMBULANSA ÇARPTI - Son Dakika
Üye Girişi

BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN TIR SERVİS ARACI VE AMBULANSA ÇARPTI

19.03.2022 08:44

KARTAL'da 20 ton yüklü TIR, buzlanma nedeniyle kayarak park halindeki servis aracına çarptı.

KARTAL'da 20 ton yüklü TIR, buzlanma nedeniyle kayarak park halindeki servis aracına çarptı. Çarpma sonucu servis aracı ve TIR sürüklenerek, hasta almaya gelen ambulansa vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 04.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yüzyıl Caddesi'nde meydana geldi. Üzerinde 20 ton yük olduğu öğrenilen 77 ABA 350 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kaymaya başladı. Önce park halindeki 34 LLV 089 plakalı servis minibüsüne çarpan TIR, servis minibüsünü ile sürüklenerek hasta almaya gelen ambulansa çarptı. Üç aracın karıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tekrar kayma tehlikesi olan TIR'ın lastiklerinin altına takoz yerleştirdi. TIR bulunduğu yere sabitlendikten sonra ambulans ve servis minibüsü başka bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenli bir noktaya alındı.

Olayın görgü tanığı Ramazan Ercan, "Yukarıdan kayarak geldi. Park halindeki servise vurdu. Ondan sonra hasta almaya gelen ambulansa vurdu. Yaralı falan yok. Ambulans yan şekilde durdu" dedi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN TIR SERVİS ARACI VE AMBULANSA ÇARPTI
BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN TIR SERVİS ARACI VE AMBULANSA ÇARPTI
BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN TIR SERVİS ARACI VE AMBULANSA ÇARPTI

YORUMLAR
500
Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı Son dakika haberleri: Bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı Son dakika haberleri: Bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet Mahallesi, Ambulans, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN TIR SERVİS ARACI VE AMBULANSA ÇARPTI - Son Dakika


Son Dakika
08:33 30 yıllık kinle gelen cinayet şoke etti: Ben parmak kaldırdığımda başkasını seçiyordu!
08:31 Vali Yerlikaya bugün için uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor, trafiğe çıkmayın
08:17 Zelenski'den yeni video mesajı! Rusya'ya seslendi: Buluşalım, konuşalım!
07:55 Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek
07:47 İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?
11:59 Yarı Ukraynalı kardeşlerini ziyarete gitmişti, savaşa yakalandı: İşte 3 kardeşin müthiş kaçış öyküsü
07:34 Her yerde kar var! İşte 19 Mart 2022 hava durumu
06:40 Savaşta 24. gün: Ukrayna, Azak Denizi'ne bağlantısını kaybetti
01:11 Kar İstanbul'u esir aldı! Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
00:40 Motorine yeni zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 08:52:54. #1.11#
SON DAKİKA: BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN TIR SERVİS ARACI VE AMBULANSA ÇARPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement