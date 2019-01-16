Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kaza Kameraya Yansıdı
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, İnegöl'ün kırsal Çeltikçi
Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Çeltikçi Mahallesi yönüne seyir halinde olan Müjdat Diri (29) yönetimindeki 16 KMZ 56 plakalı kamyonet, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Niyazi Özçelik (54) yönetimindeki 16 AE 420 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Diri ile yanındaki Suriye
uyruklu Muhammed Algivah (29) yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, olay yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kaza anı aracıyla seyir halinde olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:31 Kaynak: DHA
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