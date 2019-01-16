Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kaza Kameraya Yansıdı

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Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var

Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin