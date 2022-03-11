Buzlanma sebebiyle 13 araç kazaya karıştı! D-100 Karayolunu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Körfez Tütünçiftlik Viyadüğü üzerinde meydana gelen kazada, buz tutan viyadüğün her iki istikametinde meydana gelen 5 ayrı kazada 13 araç çarpışırken, kazalarda yaralanan olmadı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 Karayolunun her iki istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araç sürücüleri kontak kapatarak kaza yapan araçların kaldırılmasını bekledi.

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF YOLLAR YÖNLENDİRİLDİ

Bu sırada D-100 Karayolu üzerinde oluşan trafik yoğunluğunun artmaması için, araçlar yan yollara yönlendirildi. Kaza yapan araçların kaldırılıp, Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yapmasının ardından trafiğe kapanan yol yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.