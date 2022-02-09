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Buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

09.02.2022 22:13

Elazığ'da buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin Karakoçan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Bayram Yazar ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Ateş olduğu belirlendi.

Elazığ - Bingöl karayolunun Koçkar mevkisinde Ahmet Şimşek yönetimindeki otomobil, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde bulunan Karakoçan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Bayram Yazar'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Karakoçan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Bayram Yazar

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada ağır yaralanan Karakoçan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Ateş ile sürücü Ahmet Şimşek ve Şeref Akatay, ilk müdahalelerinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Ateş de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Karakoçan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Ateş
Buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
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Bayram Yazar, Karakoçan, Otomobil, Hisarcık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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