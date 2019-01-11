Son Dakika Haberleri: Buzlanma ve Don Olaylarına Karşı Önlem

Buzlanma ve Don Olaylarına Karşı Önlem

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bazı bir yandan yüksek rakımlı kırsal mahallelerde kar nedeniyle kapanan ulaşım yollarını kısa sürede açarken, diğer yandan olası don ve buzlanmaya karşı şehir ve ilçe merkezlerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Buzlanma ve Don Olaylarına Karşı Önlem, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bazı bir yandan yüksek rakımlı kırsal mahallelerde kar nedeniyle kapanan ulaşım yollarını kısa sürede açarken, diğer yandan olası don ve buzlanmaya karşı şehir ve ilçe merkezlerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, buzlanma ve don olaylarına karşı kent yollarını modern ekipmanlarla tuzluyor. Büyükşehir Belediyesi özellikle Siverek Karacadağ bölgesinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bölgenin tek kayak merkezi yolunu sürekli açık tutarken, bir yandan da soğuk hava koşullarında buzlanma ve don olaylarına karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. 5 adet kar küreme ve tuzlama aracı ile kar yağışının olmadığı zamanlarda da devam eden çalışmalar kapsamında 3 merkez ilçede tuzlama çalışmaları gece boyunca sürdürüldü. Taşıtlar için tehlike arz eden buzlanma ve don olaylarında vatandaşların sorun yaşamaması için mekanik tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Böylece yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçilirken asfaltın da bozulmaması sağlanıyor.

Risk taşıyan bölgelere özel önlem

Tuzlama çalışmaları kapsamında kent genelinde sürdürülürken don ve buzlanmaların sıklıkla oluşabileceği yerlere önem gösterildi. Kent merkezinin 3 ayrı ilçesinde, Sakarya Caddesi Poldem Kavşağı, Vali Konağı önü, Behçet Arabi ve Emniyet Caddesi, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Köprülü Kavşağı gibi birçok cadde, bulvar ve kavşakta buzlanma ve don olaylarına karşı tuzlama çalışmaları yapıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:36 Kaynak: İHA

Karacadağ, Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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