Buzlanmada Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı
47 dakika önce
Tekirdağ'da kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan araç kurtarıldı.
Tekirdağ
'da kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan araç kurtarıldı.
Tekirdağ'da kar etkisini kaybederken yüksek kesimlerden buz ve don olayı etkisini sürdürüyor. Tekirdağ Malkara
istikametinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu aracın kar ve don nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine AKUT ekibi harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi ile araç mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:51 Kaynak: İHA
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