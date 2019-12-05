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Buzlanmadan dolayı araçlar kaydı

7 saat önce

Çatılardan kar Kara yollarından karla mücadele Şeytan Kalesinde kar yağışı Araç içinden görüntü Yolda kalan araçlardan görüntü Kayan tır Kayan araçlar Vatandaşın konuşması Karla kaplı alanlar - ArdahanArdahan'da soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Çatılardan kar

Kara yollarından karla mücadele

Şeytan Kalesinde kar yağışı

Araç içinden görüntü

Yolda kalan araçlardan görüntü

Kayan tır

Kayan araçlar

Vatandaşın konuşması

Karla kaplı alanlar - Ardahan

Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte kar yağışının ardından meydana gelen don ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentin giriş ve çıkışlarındaki bazı rampalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kayan tırlar ulaşımı aksattı.

Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı başta kent merkezi olmak üzere yüksek kesimleri beyaz örtü ile kapladı.

Buzlanmadan dolayı araçlar kaydı

Ardahan, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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