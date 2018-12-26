Son Dakika Haberleri: Buzlanmaya Karşı Cadde ve Sokaklar Tuzlanıyor

Buzlanmaya Karşı Cadde ve Sokaklar Tuzlanıyor

29 dakika önce

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde dona dönüştürdü.

Buzlanmaya Karşı Cadde ve Sokaklar Tuzlanıyor, System.String[]
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde dona dönüştürdü.

Kar yağışının yoğun olması ve gece saatlerinde hava sıcaklığının eksinin altına inmesi ile buzlanmaya karşı yollarda akşam saatlerinden itibaren tuzlama çalışması başlatıldığı belirtildi.

Kar yağışı sonrasında ilçede yollarda buzlanmanın yaşanması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Belediye tarafından görevlendirilen ekipler tüm mahallelerde tuzlama çalışması başlattı.

Sürücülerin ve yayaların zorluk yaşamaması için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Araç ve yaya trafiğinde yaşanacak olumsuzlukları önlemek için kar yağışı sonrasında oluşan buzlanma ve don olaylarına karşı Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçedeki cadde ve sokaklarda kar temizliği ile tuzlama çalışması yapıyor. Oluşturulan ekip, ilçenin çeşitli yerlerine kumlu tuzu buzlu yollara döktü. İlçe merkezinde başlayan tuzlama çalışmaları mahalle aralarında da devam etmektedir. Sınırlı araç ve ekipman ile vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz nöbetleşe görevlendirip çalışmalarımız 7/24 saat devam etmektedir " diye konuştu.(MB-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:40 Kaynak: İHA

Araç, Pazarlar, Kütahya, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı

İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek Maltepe Belediyesi Çalışanları, Sancaktepe Belediyesi'ne Ait Konteynerleri Çaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:09:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buzlanmaya Karşı Cadde ve Sokaklar Tuzlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]